Член администрации Запорожской области Рогов: в регионе возникли перебои со связью
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. В Запорожской области наблюдаются перебои со связью, неполадки устраняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сейчас в регионе наблюдаются перебои со связью. На большей части освобожденной территории неполадки уже устранены", — сказал он РИА Новости.
Рогов пояснил, что причиной перебоев может быть обстрел региона, произведенный украинскими войсками накануне.
https://1prime.ru/News/20220909/838063401.html
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