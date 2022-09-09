СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. В Запорожской области наблюдаются перебои со связью, неполадки устраняются, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Запорожские власти не исключили возможность консервации ЗАЭС

"Сейчас в регионе наблюдаются перебои со связью. На большей части освобожденной территории неполадки уже устранены", — сказал он РИА Новости.

Рогов пояснил, что причиной перебоев может быть обстрел региона, произведенный украинскими войсками накануне.