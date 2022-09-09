МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Нового короля Великобратнии Карла III объявят монархом 10 сентября в 12.00 по московскому времени, говорится в заявлении Букингемского дворца. Банк Англии отложил заседание по ставке в связи с кончиной Елизаветы II

"Король будет объявлен (монархом) на заседании Совета престолонаследия в 10.00 (12.00 мск) завтра утром в субботу в… Сент-Джеймсском дворце в Лондоне", — сообщает телеканал.

Население об этом уведомят с балкона дворца в 11.00 (13.00 по московскому времени).

Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.