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Карла III объявят монархом 10 сентября
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Нового короля Великобратнии Карла III объявят монархом 10 сентября в 12.00 по московскому времени, говорится в заявлении Букингемского дворца. "Король будет объявлен (монархом) на... ПРАЙМ, 09.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Нового короля Великобратнии Карла III объявят монархом 10 сентября в 12.00 по московскому времени, говорится в заявлении Букингемского дворца.
"Король будет объявлен (монархом) на заседании Совета престолонаследия в 10.00 (12.00 мск) завтра утром в субботу в… Сент-Джеймсском дворце в Лондоне", — сообщает телеканал.
Население об этом уведомят с балкона дворца в 11.00 (13.00 по московскому времени).
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.