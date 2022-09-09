Король Великобритании Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским
КОРОЛЬ КАРЛ III ОБЪЯВИЛ СЫНА УИЛЬЯМА ПРИНЦЕМ УЭЛЬСКИМ
https://1prime.ru/News/20220909/838071278.html
Эксклюзив
Европейцы в ужасе: энергетическая политика Брюсселя требует серьезных жертв
Эксклюзив
В Минфине предложили способы отучить мир от доллара
Эксклюзив
Аналитик предсказал, кого погубит крепкий доллар
Эксклюзив
Эксперт рассказал, что делать не желающим отказаться от доллара инвесторам
Эксклюзив
Россиянам объяснили, от чего зависят цены на рыбу
Эксклюзив
Эксперт рассказал, чем обернется "потолок" цен на российский газ для Европы
Эксклюзив
Эксперт назвала две главные задачи инвестиционного рынка
Эксклюзив
Россиянам рассказали, куда вложить деньги, чтобы накопить к пенсии
Валюта
В Минфине назвали самые обременительные валюты для россиян
Эксклюзив
Названа единственная страна, которая будет голодать этой зимой
Эксклюзив
Эксперт раскрыл, по кому сильнее всего ударит нехватка газа
Эксклюзив
В ЦБ назвали главный риск при отключении от глобального финансового рынка
Эксклюзив
В Минфине назвали неожиданную замену валюте
Эксклюзив
Назван регион России, который неожиданно выигрывает от разворота на Восток
КОРОЛЬ КАРЛ III ОБЪЯВИЛ СЫНА УИЛЬЯМА ПРИНЦЕМ УЭЛЬСКИМ
https://1prime.ru/News/20220909/838071278.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.