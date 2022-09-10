ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что планирует наладить сотрудничество между возглавляемой им республикой и несколькими дальневосточными регионами. Экономист рассказала, кто "вывезет" Россию вперед

"На этой площадке (Восточного экономического форума — ред.) можно будет подписаться с регионами, которые представляют Дальний Восток. У нас есть общие интересы с тем же Приморским краем, наши регионы чем-то похожи. Переговорил с коллегами из Забайкальского края. В силу определенных обстоятельств не пообщались с Сахалином и Камчаткой, но, наверно, мы тоже можем найти общие тенденции для сотрудничества", — сказал Меликов, добавив, что удаленность дальневосточных регионов от Дагестана ни о чем не говорит. По его мнению, общие темы взаимодействия, полезные для регионов, найдутся в любом случае.

Он также подчеркнул, что все российские курортные регионы должны обладать равными условиями для туристов.

"Мы не ставим целью какую-то соревновательность с другими регионами. Президент России правильно сказал: Россия начинается не с Камчатки, а с человека. Мы не ставим себе задачу у кого-то туристов отбить и к себе привлечь. Думаю, было бы хорошо, если бы при определенных условиях все регионы обладали равным туристическим потенциалом, но могли бы дать возможность вкусить какую-то "изюминку". У нас – одно, в Крыму – другое, на Дальнем Востоке – третье, на Алтае – четвертое", – объяснил Меликов.

По его данным, в Дагестан за неполный 2022 год приехали 1,5 миллиона туристов, и раз республика получила "такой подарок от россиян, которые сегодня едут в Дагестан", значит, для них должны быть создать соответствующие условия.

ВЭФ прошел с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.