МИНСК, 10 сен — ПРАЙМ. Экспорт товаров из Белоруссии начал восстанавливаться после введения санкций и потери украинского рынка, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко. Эксперт спрогнозировал стагфляцию и экономический спад в Германии

"Что касается экспорта, то у нас было определенное проседание, связанное с прямым влиянием санкций и потерей украинского рынка. Но начиная с июня мы прирастаем в экспорте товаров от 6% до 8%. Поэтому ситуация с экспортом восстанавливается", — сказал Головченко журналистам.

По его словам, это стало возможно в результате совместной работы правительства и предприятий. Совет министров следит за ситуацией на каждом предприятии, чтобы достичь достойного результата.

"У нас идет положительная динамика по ежемесячному восстановлению экспорта. Каждый месяц улучшается внешнеторговое сальдо. Сейчас положительное сальдо составляет 2,3 миллиарда долларов. Рассчитываем, что по августу оно еще увеличится на 500 миллионов долларов", — добавил премьер.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.