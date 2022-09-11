МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 86,09% голосов после обработки 54,73% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России. На выборах главы Удмуртии лидирует Бречалов

Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 54,73% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 86,09% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ — 7,32%, Сергей Дорош от ЛДПР — 2,69%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" — 2,35%.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.