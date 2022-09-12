МОСКВА, 12 — сен — ПРАЙМ. Замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой.

Гура рассказал в эфире "Первого канала", что в августе с ним связались сотрудники правоохранительных органов и сообщили о готовящемся покушении.

О смерти Виталия Гура 6 августа сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, Гура погиб в результате покушения, совершенного неизвестным с использованием стрелкового оружия.

"Хочу всем сказать, что я вернусь, буду работать, буду заниматься своей деятельность дальше. Я не боюсь", — заявил Виталий Гура.