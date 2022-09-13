МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Сбер фиксирует тренд на дедолларизацию крупного бизнеса в России: валютные накопления юрлиц на счетах сократились в 17 раз, пишет РБК со ссылкой на зампреда правления банка Анатолия Попова.

За январь-июль текущего года объем средств в валюте на счетах крупнейших клиентов Сбера из числа юридических лиц снизился на 94%.

Доля средств в валюте в структуре депозитов крупнейших клиентов кредитной организации составляет 4%. В начале 2022 года этот показатель находился на отметке в 40%.

"На текущий момент доля средств в валюте в структуре депозитов крупнейших клиентов составляет 4%, тогда как на начало года этот показатель равнялся 40%", — рассказал Попов, не уточнив абсолютных показателей.

Он добавил, что банку "нецелесообразно держать пассивы в валютах недружественных стран".

"Закрытие корреспондентских счетов иностранными банками заставляет нас принимать решения, связанные с обслуживанием клиентов в валютах недружественных стран", — пояснил он.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о неизбежности дедолларизации российской экономики.