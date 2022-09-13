БЕЛГРАД, 13 сен — ПРАЙМ. Односторонние меры Приштины увеличивают риск силовых столкновений в Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании парламента. В мероприятии приняли участие представители косовских сербов, дипломаты, представители Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

"Находимся в моменте, когда Сербия из-за шагов Приштины находится перед значительными вызовами безопасности", — сообщил Вучич.

По его словам, Приштина увеличила количество полицейских и укрепляет посты спецназа на севере Косово и Метохии, чем создает кризисную ситуацию. При этом Белград все еще выступает за урегулирование конфликта через диалог.

"Опасность близка, объективна и серьезна", — подчеркнул сербский лидер.

Вучич в пятницу 9 сентября встретился со специальным представителем Европейского Союза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, а также советниками по внешней политике Франции и ФРГ. Он отверг возможность признания самопровозглашенной республики Косово и призвал искать компромисс. По словам президента, Запад призвал его к скорейшему решению проблемы, чтобы получить дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.