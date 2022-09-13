МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Парламент Армении потребовал от ОДКБ неотложных мер из-за ситуации на границе с Азербайджаном, сообщил корреспондент РИА Новости.

В ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались обстрелы, стороны обвинили друг друга в разжигании конфликта. Азербайджанский МИД заявил, что Ереван хочет сорвать мирный процесс, а правительство Армении обратилось за помощью к России, в ОДКБ и Совбез ООН. Кроме того, по инициативе Еревана во вторник состоится заседание постоянного совета ОБСЕ.

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян в ходе телефонного разговора договорились принять меры для урегулирования конфликта на армяно-азербайджанской границе.