МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Цена на медь в среду несколько стабилизируется после того, как статистика по инфляции США поддержала доллар днем ранее, что привело к удешевлению сырьевых товаров, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снижается к основным мировым валютам

По состоянию на 8.08 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,18%, до 3,5367 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Во вторник медь подешевела на 1,5%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,09%, до 7 868,5 доллара, алюминия — выросла на 1,31%, до 2 313 долларов, цинка — поднялась на 0,95%, до 3 227 долларов.

Опубликованная во вторник макростатистика показала, что годовая инфляция в США в августе замедлилась до 8,3% с 8,5% в июле. Значение оказалось при этом выше прогнозируемого уровня в 8,1%, что поддержало ожидания более "ястребиной" политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и привело к росту курса доллара, который подскочил к евро и основным мировым валютам на 1,5%. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее доступными при покупке в другой валюте.

Федрезерв проведет очередное заседание на следующей неделе и примет решение по ставке. После выхода статистики аналитики стали закладывать ее повышение уже на 100 базисных пунктов. Согласно данным CME Group, такую возможность допускают 34% экспертов, остальные 66% по-прежнему ждут повышения на 75 базисных пунктов, как это было дважды летом.