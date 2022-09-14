ВАРШАВА, 14 сен — ПРАЙМ. Более 400 тысяч из 600 тысяч трудоспособных граждан Украины, прибывших в Польшу, начали официально работать и стали налогоплательщиками, сообщил в эфире Польского радио заместитель министра внутренних дел республики, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер. СМИ: беженцы с Украины видят в Польше "дойную корову"

"Сегодня у нас около 1,3 миллиона беженцев из Украины, которые находятся в Польше. В последнее время, по статистике, все больше людей едут в сторону Украины, уезжают из Польши. Но мы также наблюдаем, что больше людей мигрируют в рамках Польши", — заявил Шефернакер.

При этом он подчеркнул, что "из 600 тысяч беженцев трудоспособного возраста, зарегистрированных в базе PESEL (индивидуальный личный номер), более 400 тысяч приступили в Польше к легальной работе".

По словам Шефернакера, трудоустроенные украинские граждане "платят налоги, взносы, работают на польскую экономику".

Польский чиновник также добавил, что "ни в одной другой миграции в мире не было такой большой группы людей в процентах и абсолютных числах, которая бы в одночасье устроилась на работу и рынок труда поглотил бы такую большую группу людей".

Первого июля Польша начала сворачивать программы помощи украинским беженцам. Так, постепенно прекращаются выплаты жителям Польши, принявшим украинцев в своих жилищах, теперь им стали выплачивать по 40 злотых (около 9 долларов) в сутки на человека. Прекращая выплачивать пособие гражданам, приютившим беженцев, власти рассчитывают на то, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать. По заявлениям Шефернакера, власти исходят из того, что "многие в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать".