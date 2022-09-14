Песков: в мире много регионов, где может быть востребован российский газ
Песков: в мире есть много быстроразвивающихся регионов, где может быть востребован российский газ
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европа не является единственным потребителем природного газа, в мире много регионов с амбициозными планами развития, где российский газ может быть востребован, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые, кстати, развиваются более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления, что России придется сжигать свой газ после отказа от него Европы.
https://1prime.ru/News/20220914/838110753.html
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