МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европа не является единственным потребителем природного газа, в мире много регионов с амбициозными планами развития, где российский газ может быть востребован, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия не будет поставлять нефть и газ себе в убыток, заявил Шульгинов

"Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые, кстати, развиваются более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления, что России придется сжигать свой газ после отказа от него Европы.