НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен — ПРАЙМ. Индия изучает возможность расширения экспорта в Россию лекарств, сельхозпродукции, электроники и автокомпонентов, сообщил РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов.

"По мере решения проблем, связанных с обеспечением взаиморасчетов и логистического сопровождения торговли, растет интерес как российского бизнеса к Индии, так и индийских компаний к высвобождающимся нишам на рынке России. Заметна активизация со стороны банковского сектора и регионов — Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Мордовия, Рязань, сибирские и дальневосточные субъекты федерации. Прорабатываются перспективы развития инвестиционного сотрудничества в фармацевтике, разработке углеводородных месторождений, алмазно-бриллиантовом комплексе. Изучаются возможности расширения поставок на российский рынок лекарственных средств, сельхозпродукции, электроники, автокомпонентов, на индийский – высокотехнологичной продукции, золота и драгметаллов", — заявил посол.

По его словам, привлекательным также выглядит сотрудничество в области горнодобывающей промышленности, гражданского авиа- и судостроения.

"Сейчас нужны нестандартные подходы и инновационные предложения не только в традиционных отраслях, но и на перспективных направлениях – цифро Россия и Индия работают над вводом расчетов в нацвалютах, заявил посол

Ранее Алипов заявил, что за первые шесть месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Индией составил свыше 11 миллиардов долларов, прогнозируется, что к 2025 году он составит 30 миллиардов долларов.