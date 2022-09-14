Еврокомиссия желает видеть рост торговли электричеством между ЕС и Украиной
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: ЕК желает увеличения торговли электроэнергией ЕС с Украиной
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) хотела бы видеть значительное увеличение торговли электроэнергией между Евросоюзом и Украиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Европарламенте.
"В марте мы успешно подключили Украину к нашей электросети. Это планировалось на 2024 год, мы сделали это всего за две недели. И сегодня Украина экспортирует электричество в Европейский союз. Поэтому я хочу значительно расширить эту взаимовыгодную торговлю", — сказала она.
https://1prime.ru/News/20220914/838111504.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.