МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Очевидно, что риски для России от западных санкций никуда не делись и выдавливание нашей страны с рынков продолжится, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин заявил, что санкции не подорвали финансовую стабильность России

По его словам, к прогнозированию при формировании бюджета на 2023-2025 гг. стоит подходить аккуратно, при планировании расходов исходить из возможностей, а не из иллюзий. Целью бюджета должны стать развитие, нацпроекты, перестройка экономики, новые рабочие места, а также макростабильность, отметил Мишустин.

Также он поручил в кратчайшие сроки завершить работу над бюджетным пакетом, чтобы в начале следующей недели доложить о нем президенту.