Мишустин: риски для России от западных санкций никуда не делись
Мишустин заявил, что риски для России от санкций остаются и выдавливание страны с рынков продолжится
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Очевидно, что риски для России от западных санкций никуда не делись и выдавливание нашей страны с рынков продолжится, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, к прогнозированию при формировании бюджета на 2023-2025 гг. стоит подходить аккуратно, при планировании расходов исходить из возможностей, а не из иллюзий. Целью бюджета должны стать развитие, нацпроекты, перестройка экономики, новые рабочие места, а также макростабильность, отметил Мишустин.
Также он поручил в кратчайшие сроки завершить работу над бюджетным пакетом, чтобы в начале следующей недели доложить о нем президенту.
https://1prime.ru/News/20220914/838111946.html
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