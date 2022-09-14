МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Ни одно из приложений, включая "СберБанк", не пропало с iPhone после его обновления на недавно вышедшую операционную систему iOS 16, убедилось РИА Новости. В России резко упал в цене iPhone 13

В середине апреля мобильные приложения Сбербанка для iOS стали недоступны для скачивания и обновления в AppStore из-за санкций, однако уже установленные приложения продолжали работать. Накануне выхода iOS 16 некоторые пользователи соцсетей и эксперты писали, что подсанкционные приложения будут удалены с iPhone после очередного обновления операционной системы.

При этом для обновления на iOS 16 требовалось чуть более 2,7 Гб свободного места на телефоне, само обновление iPhone заняло около 20 минут. После перезапуска устройства с новой операционной системой ни одно из приложений не было удалено с телефона, а мобильное приложение Сбера продолжает работать, убедился корреспондент РИА Новости.

Apple представила новую версию своих операционных систем iOS 16, в том числе и для пользователей из России, в понедельник. В новой операционной системе обновлен экран блокировки, теперь на нем можно в том числе показывать фото, настраивать стили шрифтов и отображать виджеты. Кроме того, появилась возможность создавать несколько экранов блокировки и переключаться между ними. Уведомления будут появляться в нижней части экрана блокировки.