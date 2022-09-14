С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — ПРАЙМ. На данный момент работа над Якутским газовым проектом, в составе которого планируется "Якутский СПГ", не остановлена, он находится в разработке, идет активная подготовка ресурсной базы, заявил руководитель проектного офиса компании ЯТЭК Айрат Хусаинов на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2022). ЯТЭК увеличила чистую прибыль по МСФО в первом полугодии

"Точно этот проект в разработке, в движении, мы не остановились", — сообщил Хусаинов, отвечая на вопрос модератора о том, идет ли проработка транспортировки газа из Якутии на побережье Охотского моря, где планируется построить "Якутский СПГ".

"Соответственно, со стороны ЯТЭК, со стороны нашей команды — это обеспечение, собственно, базы. А на стороне "Глобалтэк" — уже транспортировка по трубопроводу. Планируется и газопровод, и продуктопровод. И дальше уже монетизация на берегу Охотского моря", — добавил он.

По словам Хусаинова, под "Якутский СПГ" активно инвестируются средства в геологоразведку. Так, в прошлом году на эти цели было направлено около 3,8 миллиардов рублей. При этом общий объем доказанных запасов газа ЯТЭК сейчас составляет порядка 600 миллиардов кубометров.

ЯТЭК входит в группу "А-Проперти" одного из основателей телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна и является крупнейшим газодобытчиком в Якутии. Прямая доля владения "А-Проперти" в ЯТЭК составляет 73,2%, на ЗПИФ "Траст Юнион Эссет Менеджмент" приходится 25%, в свободном обращении — 1,8%.

Совместно с "Глобалтэком" — еще одной дочерней компанией "А-Проперти" — ЯТЭК работает над монетизацией газа и газового конденсата месторождений Якутии. В рамках Якутского газового проекта на берегу Охотского моря планируется построить завод сжижения природного газа "Якутский СПГ" мощностью до 18 миллионов тонн в год. До завода газ планируют доставлять по магистральному газопроводу.