МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Жители Польши начали ездить за углем в соседнюю Чехию на фоне дефицита этого энергоресурса, передает радиостанция RMF FM.

Уголь на складе

Польша запасла уголь на "суперсуровую зиму"

Согласно информации, на такую меру поляков вынуждают длинные очереди. При этом разницы в стоимости топлива практически нет: в Чехии тонна угля стоит от 3,5 до 3,8 тысяч злотых (745-800 долларов).

Ограничений на покупку на чешских складах нет, однако отвечать за перевозку угля будет сам покупатель. Бесплатная доставка доступна только для тех, кто закупается в больших объемах и везет сырье не дальше, чем за 30 км.

Польша в апреле текущего года ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций. Запрет действует как для государственных, так и для частных компаний. В результате страна столкнулась с дефицитом этого энергоресурса и резким ростом его стоимости: тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.

Ранее в среду польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна запасла на отопительный сезон больше угля, чем в прошлом году, и подготовилась к "суперсуровой зиме"