МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Жители Польши начали ездить за углем в соседнюю Чехию на фоне дефицита этого энергоресурса, передает радиостанция RMF FM. Польша запасла уголь на "суперсуровую зиму"

Согласно информации, на такую меру поляков вынуждают длинные очереди. При этом разницы в стоимости топлива практически нет: в Чехии тонна угля стоит от 3,5 до 3,8 тысяч злотых (745-800 долларов).

Ограничений на покупку на чешских складах нет, однако отвечать за перевозку угля будет сам покупатель. Бесплатная доставка доступна только для тех, кто закупается в больших объемах и везет сырье не дальше, чем за 30 км.

Польша в апреле текущего года ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций. Запрет действует как для государственных, так и для частных компаний. В результате страна столкнулась с дефицитом этого энергоресурса и резким ростом его стоимости: тонна угля у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.

Ранее в среду польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна запасла на отопительный сезон больше угля, чем в прошлом году, и подготовилась к "суперсуровой зиме"