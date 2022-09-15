МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг прилетел в Самарканд, где состоится двухдневный саммит ШОС.

Мероприятие пройдет 15 и 16 сентября. Как ожидается, на саммите обсудят широкий круг вопросов, от обеспечения безопасности и стабильности до усиления сотрудничества в сфере культуры.

Кроме того, у президента в эти дни запланировано несколько двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, четверг и пятница пройдут у Путина в "весьма и весьма напряженном" режиме.