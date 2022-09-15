2022-09-15T08:41:00+03:00
2022-09-15T08:42:31+03:00
2022-09-15T08:41:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220915/838117947.html
Путин прибыл на саммит ШОС в Самарканд
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин в четверг прилетел в Самарканд, где состоится двухдневный саммит ШОС. Мероприятие пройдет 15 и 16 сентября. Как ожидается, на саммите обсудят... ПРАЙМ, 15.09.2022
новости, владимир путин, саммит шос, узбекистан
https://1prime.ru/images/83749/82/837498257.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83749/82/837498257.jpg
https://1prime.ru/images/83749/82/837498256.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83749/82/837498256.jpg
https://1prime.ru/images/83749/82/837498244.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83749/82/837498244.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг прилетел в Самарканд, где состоится двухдневный саммит ШОС.
Мероприятие пройдет 15 и 16 сентября. Как ожидается, на саммите обсудят широкий круг вопросов, от обеспечения безопасности и стабильности до усиления сотрудничества в сфере культуры.
Кроме того, у президента в эти дни запланировано несколько двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, четверг и пятница пройдут у Путина в "весьма и весьма напряженном" режиме.