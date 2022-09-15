МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Чрезвычайно жаркая погода этим летом в Европе, вероятно, негативно скажется на производстве кукурузы в регионе. Согласно новому отчету агентства Strategie Grains, урожай этой культуры может упасть до 15-летнего минимума. Reuters: цены на кукурузу и сою в США снизились

В 2022-2023 маркетинговом году производство кукурузы, вероятно, составит лишь 53 млн тонн (минимум с 2007 года), поскольку засушливая погода наносит ущерб посевам в ЕС, сообщили в четверг в агентстве. Прогноз суммарного урожая зерновых понижен на 2,5 млн тонн по сравнению с августовской оценкой, до 264,6 млн тонн. Это на 25,7 млн тонн меньше прошлогодних показателей.

Между тем ситуация с производством пшеницы не так однозначна. В то время как на севере ЕС ожидаются сильные показатели, в южных европейских странах урожай пострадал из-за засухи.

"Объемы урожая в Евросоюзе в 2022 году, вероятно, будут ниже среднего 5-летнего значения в основном ввиду ограниченности посевных площадей", — отметили в Strategie Grains. По оценкам агентства, в 2022-2023 сельскохозяйственном году урожай пшеницы составит 124,1 млн тонн против 129,8 млн тонн в 2021-2022 сельскохозяйственном году.

Между тем избыток запасов пшеницы в следующем году, как ожидается, составит лишь 100 000 тонн. Европе предрекли сложные зимы

Ожидается, что спрос на кукурузу, пшеницу и ячмень со стороны производителей животноводческих кормов снизится на 5% по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным годом, до 148,6 млн тонн. Кроме того, ожидается ослабление спроса на мясо ввиду мрачных перспектив экономики Европы.

Цены на зерновые снизились, отметили в Strategie Grains. Между тем ввиду высоких производственных затрат это снижение может оказаться незначительным. Цены будут зависеть от вероятности наступления рецессии, которая может привести к дальнейшему падению спроса, а также от возможного увеличения экспорта зерновых из Украины, отметили в агентстве.