МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Правительство направит дополнительные средства в размере более 56 млрд рублей на поддержку ипотечных программ, сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Клиентам "Сбера" стала доступна ипотека с господдержкой по сниженной ставке

"Правительство по поручению президента продолжает системно поддерживать льготную ипотеку. Выделяет ресурсы на реализацию профильных программ, в том числе в связи со снижением ставки до 7% годовых. Сегодня направим дополнительные средства – более 56 млрд рублей. Большая часть из них пойдет на финансирование льготной программы. Свыше 16,5 млрд — на семейную и почти 5 млрд — на дальневосточную", — заявил премьер.

По его словам, такая помощь позволит гражданам РФ приобрести новые дома и квартиры, а строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов.