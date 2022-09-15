НОВОСИБИРСК, 15 сен — ПРАЙМ. Ученые Сибирского отделения РАН обеспечат научное сопровождение строительства экспортного газопровода "Сила Сибири-2" от выявления археологических памятников по маршруту до мониторинга технического состояния трубы, сообщает в четверг издание СО РАН "Наука в Сибири". "Газпром" обновил рекорд суточного объема экспорта по "Силе Сибири"

На полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ) Сибирское отделение РАН и компания "Газпром трансгаз Томск" подписали дорожную карту по реализации совместных проектов. Они прежде всего относятся к научному обеспечению экспортного газопровода "Сила Сибири-2", строительство которого намечено на ближайшие годы.

"Программа взаимодействия по "Силе Сибири-2" видится как крупнейший интеграционный проект последнего пятилетия. Крупнейший и мощнейший по всем параметрам: сложности и многообразию решаемых задач, предельно сжатым срокам их выполнения, по количеству задействованных организаций и специалистов. И, что немаловажно, по глубине междисциплинарного взаимодействия ― впервые за несколько лет в интеграционный проект промышленного профиля включаются гуманитарии", — приводятся в сообщении слова председателя СО РАН академика Валентина Пармона.

Предполагаются следующие направления исследований: выявление и изучение памятников археологии по маршруту трубопровода "Сила Сибири-2"; исследование культурного наследия народов, проживающих по его маршруту; биоразнообразия; мониторинг состояния трубопровода и всех обеспечивающих систем с использованием средств спутникового и воздушного зондирования, уникального лазерного и геофизического оборудования; мониторинг состояния природных объектов в ходе эксплуатации газопровода.

Зампредседателя СО РАН Сергей Сверчков в свою очередь, сообщил, что СО РАН и "Газпром трансгаз Томск" уже создали рабочую группу, основная цель которой ― в постоянном контакте согласовывать приоритетность и сроки выполнения конкретных задач. Предусмотрено вовлечение в проект научных институтов и исследовательских коллективов с высокой международной репутацией из различных городов Сибири.

"Дорожной картой предусмотрено создание комплексной системы мониторинга трубопровода и его узлов. Она основана на методиках дистанционного зондирования и постоянного автоматизированного анализа информации в реальном времени", — отметил он, назвав в качестве примера автономный комплекс систем наблюдения за техническим состоянием конструкций, хорошо зарекомендовавший себя при выявлении дефектов промышленных сооружений в ходе Большой Норильской экспедиции.

Первые трубопроводные поставки газа из России в Китай — по газопроводу "Сила Сибири" — начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году выросли в два с половиной раза. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию — газопровода "Союз Восток" — экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.