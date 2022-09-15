МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе саммита РФ-КНР-Монголия предложил направить все усилия на реализацию программы трехстороннего экономического коридора и продлить ее на пять лет.

По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы укреплять многоформатное сотрудничество, в том числе в области энергетики и высоких технологий.

Путин отметил, что отношения трех стран развиваются динамично и плодотворно, а товарооборот растет с каждым годом.

Президент призвал развивать расчеты в национальных валютах и поощрять сотрудничество в бизнесе.