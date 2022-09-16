САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Саммит ШОС в узком составе проходит Самарканде. Путин назвал перспективные направления сотрудничества с Китаем и Монголией

Лидеры стран-членов организации, в том числе президент России Владимир Путин, ранее прибыли на мероприятие.

Как ожидается, стороны обсудят перспективы углубления совместной работы в условиях глобальной трансформации, в том числе в сфере экономики, задачи адаптации ШОС к новым геополитическим реалиям, а также противодействие вызовам и угрозам безопасности. Узбекистан подготовил более 40 соглашений и решений, сообщил президент страны Шавкат Мирзиеев.

После этого состоится заседание в расширенном составе, в ходе которого будет подписана Самаркандская декларация ШОС.

Саммит ШОС проходит 15 и 16 сентября. На мероприятии был затронут широкий круг вопросов, от обеспечения безопасности и стабильности до усиления сотрудничества в сфере культуры.

Кроме того, Владимир Путин на полях саммита провел несколько двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.