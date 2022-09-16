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https://1prime.ru/News/20220916/838138481.html
Спецслужбы Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня
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Киргизия и Таджикистан прекратят огонь с 16.00 (13.00 мск), к такому решению пришли главы спецслужб двух стран. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизского ГКНБ... ПРАЙМ, 16.09.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Киргизия и Таджикистан прекратят огонь с 16.00 (13.00 мск), к такому решению пришли главы спецслужб двух стран. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизского ГКНБ.
Перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками началась утром 14 сентября в местности Булак-Баши. Она завершилась спустя полчаса, стороны договорились о прекращении огня.
Однако 16 сентября обстановка вновь обострилась. Предполагается, что причиной инцидента могла стала незавершенность делимитации и демаркации некоторых участков государственной границы.
Москва призвала Таджикистан и Киргизию срочно предпринять меры по прекращению эскалации и выразила готовность к содействию в урегулировании конфликта.