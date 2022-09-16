МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Киргизия и Таджикистан прекратят огонь с 16.00 (13.00 мск), к такому решению пришли главы спецслужб двух стран. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизского ГКНБ.

Перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками началась утром 14 сентября в местности Булак-Баши. Она завершилась спустя полчаса, стороны договорились о прекращении огня.

Однако 16 сентября обстановка вновь обострилась. Предполагается, что причиной инцидента могла стала незавершенность делимитации и демаркации некоторых участков государственной границы.

Москва призвала Таджикистан и Киргизию срочно предпринять меры по прекращению эскалации и выразила готовность к содействию в урегулировании конфликта.