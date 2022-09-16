МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Пивоварни в Британии могут остановить производство пива на фоне десятикратного роста цен на углекислый газ, пишет издание Financial Times. Инфляция цен на продовольствие в Британии достигла рекордных 11,6%

Помимо резкого и значительного повышения цен на СО2, используемый в процессе газирования и упаковки пива, британские производители столкнулись также с предупреждениями о перебоях в поставках, в результате чего возможна приостановка производства пива в преддверии рождественского сезона, сообщается в материале газеты.

"Поставщики практически без предупреждения (о повышении цен) просят пивоваров доплачивать огромные суммы за продолжение поставок углекислого газа, или (пивовары) получают письма о "форс-мажорных обстоятельствах", в которых говорится: "Мы не можем гарантировать дальнейшие поставки"", — цитирует Financial Times директора по вопросам политики Британской ассоциации производителей пива и пабов Энди Тиге.

Как отмечается в статье, причиной дестабилизации рынка послужило предупреждение американской компании по производству удобрений CF Industries о том, что она из-за повышения цен на природный газ закроет крупный аммиачный завод в Великобритании, который также производит углекислый газ. При этом дата возобновления работы завода, на который приходится около трети объема поставок углекислого газа в Британии, пока неизвестна, пишет издание.

Западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине. Возникшее на этом фоне нарушение логистических цепочек привело к повышению цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. Так, в Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.