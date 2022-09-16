МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россияне, покупая бумаги иностранных компаний, должны помнить о рисках блокировки, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка призвала не допустить пузыря на рынке ипотеки

"Когда покупаются иностранные ценные бумаги, инвесторы тоже должны понимать, что они несут риск иностранной юрисдикции. Если с бумагами что-то случается, придется судиться в судах иностранных государств. И здесь регулятор никак защитить не сможет. Поэтому люди должны принимать решение, исходя из этого риска, и квалифицированными считаются те, кто эти риски могут оценить, поэтому для них и больший набор инструментов доступен", — сказала Набиуллина.

Ранее в сентябре Банк России сообщил, что выдал брокерам предписание начать с 1 октября ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам бумаг эмитентов из недружественных стран — изначально максимальная доля таких бумаг будет установлена в 15% от портфеля, однако затем она будет поэтапно снижаться, пока с 1 января 2023 года не вступит полный запрет на такие покупки за исключением закрытия коротких позиций. По дружественным странам регулятор обещает принять решение позже.

Кроме того, также ранее в сентябре ЦБ сообщал, что более 5 миллионов российских инвесторов пострадали от блокировки иностранными финансовыми институтами активов резидентов РФ.