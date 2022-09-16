Центробанк: россияне, покупая иностранные ценные бумаги, должны помнить о рисках блокировки
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россияне, покупая бумаги иностранных компаний, должны помнить о рисках блокировки, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
"Когда покупаются иностранные ценные бумаги, инвесторы тоже должны понимать, что они несут риск иностранной юрисдикции. Если с бумагами что-то случается, придется судиться в судах иностранных государств. И здесь регулятор никак защитить не сможет. Поэтому люди должны принимать решение, исходя из этого риска, и квалифицированными считаются те, кто эти риски могут оценить, поэтому для них и больший набор инструментов доступен", — сказала Набиуллина.
Ранее в сентябре Банк России сообщил, что выдал брокерам предписание начать с 1 октября ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам бумаг эмитентов из недружественных стран — изначально максимальная доля таких бумаг будет установлена в 15% от портфеля, однако затем она будет поэтапно снижаться, пока с 1 января 2023 года не вступит полный запрет на такие покупки за исключением закрытия коротких позиций. По дружественным странам регулятор обещает принять решение позже.
Кроме того, также ранее в сентябре ЦБ сообщал, что более 5 миллионов российских инвесторов пострадали от блокировки иностранными финансовыми институтами активов резидентов РФ.
https://1prime.ru/News/20220916/838143150.html