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2022
https://1prime.ru/News/20220916/838143403.html
ЦБ хочет продать банк "Открытие" до конца года
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ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ БАНКА "ОТКРЫТИЕ" ЗАКОНЧИТСЯ В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ, ЦБ РАССЧИТЫВАЕТ ПРОДАТЬ ЕГО ДО КОНЦА ГОДА — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 16.09.2022
новости, эльвира набиуллина, банк открытие, цб рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ БАНКА "ОТКРЫТИЕ" ЗАКОНЧИТСЯ В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ, ЦБ РАССЧИТЫВАЕТ ПРОДАТЬ ЕГО ДО КОНЦА ГОДА — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется