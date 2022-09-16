МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу открыл Северный обход Калуги, который завершил создание 24-километрового транспортного кольца вокруг города.

Строительство обхода города началось в 2019 году. В России могут создать скоростную магистраль "Петербург-Москва-Казань"

"Это важная часть дорожной сети Калужской агломерации, которой завершается создание Калужской кольцевой автодороги протяженностью почти 24 км. Кольцо разгрузит город от транзитного транспорта, свяжет промышленность и жилые зоны окраин, минуя центр Калуги, сократит время в пути на один час. Дорога позволит развивать новые территории региона", — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, обход Калуги введен почти на полгода раньше запланированного срока при использовании опережающего финансирования и с поддержкой в виде компенсации удорожания строительных ресурсов.