САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган начали двусторонние переговоры, в ходе которых планируется обсудить зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы, передает корреспондент РИА Новости. Лидеры стран ШОС подписали Самаркандскую декларацию

Ранее на заседании ШОС Путин заявил, что не все договоренности выполняются. В частности, ограничения на поставку российских удобрений в нуждающиеся страны до сих пор не сняты.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.