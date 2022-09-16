Путин и Эрдоган начали двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в Самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган начали двусторонние переговоры, в ходе которых планируется обсудить зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на заседании ШОС Путин заявил, что не все договоренности выполняются. В частности, ограничения на поставку российских удобрений в нуждающиеся страны до сих пор не сняты.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://1prime.ru/News/20220916/838144480.html
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