МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Проблемы с картофелем фри, начавшиеся в России в этом году, обусловлены недостатком мощностей по его производству и ростом цен на продукт — практически в 2,5 раза для сети "Вкусно — и точка" (преемник McDonald's в России), и, хотя компания не планирует перекладывать это подорожание на потребителей целиком, не исключено некоторое удорожания фри в ресторанах, заявил гендиректор компании Олег Пароев. Кола вернется в меню "Вкусно — и точка" под брендом "Добрый"

По его словам, в России сейчас есть всего одна фабрика, способная производить порядка 100 тысяч тонн картофеля фри — Липецкая, которой до недавнего времени владела нидерландская LWM CIS B.V. Фабрика была построена под бизнес-модель McDonald's и полностью закрывала его потребности в продукте.

"Сейчас в силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке данный производитель картошки-фри вышел с очень существенным повышением цен… Если говорить про нас, то, по сравнению с периодом год назад, для нас цены повышаются практически в 2,5 раза. Это действительно очень много", — сообщил Пароев в интервью телеканалу "Россия 24".

Однако он добавил, что в России нет другого производителя, который может произвести такие объемы картофеля фри — только компании "Вкусно — и точка" необходимы порядка 75 тысяч тонн продукта. "Соответственно, проблема этого года с моей точки зрения — это отсутствие мощностей по производству, по нарезке и заморозке картофеля фри, а не урожайность, с урожайностью, как я уже сказал, у нас все хорошо", — добавил гендиректор сети ресторанов. "Вкусно – и точка" откроет все рестораны до конца года

В результате компания столкнулась с трудностями, будучи вынуждена совместить "огромное" повышение цен с нежеланием его перекладывать на потребителей. "Для нас это очень непростая задача — как выйти из этой ситуации, как сделать так, чтобы наши потребители не почувствовали это через цены. Мы не будем перекладывать в полном объеме, естественно, все это повышение цен на наших потребителей, но при этом продолжать работать с какой-то маржой", — заявил Пароев.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли компания купить или построить собственное производство, он заявил: "Да, мы рассматриваем различные опции, наверное, сейчас преждевременно говорить, по какому пути мы пойдем, но мы понимаем, что в стране необходимо развивать производство картофеля фри". "По нашей оценке потребность в картофеле фри в целом в стране — это порядка где-то 220-250 тысяч тонн", — добавил он.

При этом Пароев отметил, что компания не планировала покупать долю нидерландской компании в Липецком производстве.

Нидерландская LWM CIS B.V. (входит в Lamb-Weston/Meijer V.O.F.) 13 сентября 2022 года перестала быть совладельцем своего российского юрлица ООО "ЛВМ Рус" в Липецкой области, развивающего производство замороженного картофеля на территории ОЭЗ "Липецк", сообщала в четверг газета "Коммерсант". Согласно данным "Контур. Фокус", 74,9% долей ООО "ЛВМ Рус", которыми ранее владела компания из Нидерландов, перешли к самому липецкому юрлицу. Оставшиеся 25,1% долей по-прежнему принадлежат Владимиру Цыганову – члену совета директоров АО "Белая дача".

Завод по производству картофеля фри был запущен в ОЭЗ "Липецк" в 2018 году. Мощность предприятия составляет до 100 тысяч тонн в год. Основными покупателями являлись крупнейшие сети быстрого питания, включая McDonald's и Burger King.