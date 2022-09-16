НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи на полях саммита ШОС обсудили развитие двусторонних отношений, сообщил МИД Индии. Казахстан выступил за повышение логистической взаимосвязанности стран ШОС

"Лидеры двух стран затронули приоритетные области двустороннего сотрудничества, в частности торговлю, экономическое сотрудничество и связь. Они подчеркнули необходимость прилагать согласованные усилия для диверсификации торговой корзины и заключения долгосрочных соглашений по содействию торговле и инвестициям", — уточняется в сообщении.

Главы Индии и Узбекистана подчеркнули необходимость более широкого использование порта Чабахар и Международного транспортного коридора "Север-Юг", а также отметили важность сотрудничества в таких сферах, как информационные технологии, здравоохранение, высшее образование.

"Обсуждались региональные вопросы, включая Афганистан. Лидеры были единодушны во мнении, что территория Афганистана не должна использоваться для террористической деятельности", — отметило индийское внешнеполитическое ведомство.