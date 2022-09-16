НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи на полях саммита ШОС обсудили развитие двусторонних отношений, сообщил МИД Индии.

Железная дорога

Казахстан выступил за повышение логистической взаимосвязанности стран ШОС

"Лидеры двух стран затронули приоритетные области двустороннего сотрудничества, в частности торговлю, экономическое сотрудничество и связь. Они подчеркнули необходимость прилагать согласованные усилия для диверсификации торговой корзины и заключения долгосрочных соглашений по содействию торговле и инвестициям", — уточняется в сообщении.

Главы Индии и Узбекистана подчеркнули необходимость более широкого использование порта Чабахар и Международного транспортного коридора "Север-Юг", а также отметили важность сотрудничества в таких сферах, как информационные технологии, здравоохранение, высшее образование.

"Обсуждались региональные вопросы, включая Афганистан. Лидеры были единодушны во мнении, что территория Афганистана не должна использоваться для террористической деятельности", — отметило индийское внешнеполитическое ведомство.