МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил ограничения на раскрытие информации банками до января, однако считает возможным возобновить публкацию с 2023 года, при этом на первом этапе информация будет раскрываться в ограниченном объеме, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах. При этом ограничение на раскрытие банками бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также ее отдельных элементов сохраняется", — уточняет регулятор.

Отмечается, что также регулятор еще квартал не будет раскрывать на своем официальном сайте отчетность банков. ЦБ объяснил свое решение продлить ограничения желанием минимизировать последствия текущих и потенциальных санкций для самих банков, их клиентов и контрагентов.

"Банк России считает, что раскрытие кредитными организациями отчетности и информации (за исключением структур собственности, состава органов управления и перечней контролирующих лиц) можно будет ввести со следующего года. Предполагается, что на первом этапе информация будет раскрываться в ограниченном объеме, при этом на ее основании клиенты и рынок смогут оценивать финансовое положение банков", — пишет ЦБ.

Регулятор также сообщил, что сейчас прорабатывает уровень детализации раскрытия и перечень наиболее чувствительной информации, которую нельзя будет раскрывать, и дополнительно обсудит это с банковским сообществом.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на крупнейшие банки. В марте ЦБ принял решение запретить банкам временно публиковать финансовую отчетность — последние доступные данные по их прибыли были в январе. В тот месяц сектор заработал 164 миллиарда рублей, а количество прибыльных банков составляло 256.

В мае Банк России сообщал, что банки могут вернуться к раскрытию финотчетности одновременно с публикацией регулятором плана по докапитализации игроков сектора. При этом в июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки прошли кризисный период лучше ожиданий ЦБ, в системной докапитализации этого сектора сейчас нет необходимости.