САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил, что если Европе не хватает газа, "приспичило и тяжело", то надо снять санкции с "Северного потока — 2". Путин надеется, что Запад прекратит использовать санкции и протекционизм

"В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2" — 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать — и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, этот новый газопровод поставили под санкции. "Северный поток — 2" открывать не хотят, а мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки", — сказал Путин журналистам.

Газопровод "Северный поток — 2" так и не был запущен. Поставки из России остаются ограниченными. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая".