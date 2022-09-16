МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятничных торгов упали на 13%, почти до 1930 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки почти в 2150 долларов за тысячу кубометров, потеряв 3%, и вскоре достигли ценового максимума в 2169,7 доллара (-2,1%). Затем котировки начали наращивать темпы снижения и опускались до 1901,4 доллара (-14,1%). На закрытии газовые фьючерсы торговались за 1932,9 доллара (-12,8%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2215,7 доллара за тысячу кубометров.

Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне — почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле — около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.