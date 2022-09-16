ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. США и Иордания подписали в пятницу очередное соглашение о взаимопонимании, предусматривающее предоставление Вашингтоном на протяжении семи лет ежегодной помощи Амману в размере одного миллиарда долларов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом Сафади. Иордания ограничила ввоз живой птицы из России

"Соглашение, которое мы подписали сегодня, предусматривает ежегодное выделение более $1 миллиарда помощи на протяжении семи лет", — отметил Блинкен.

По словам госсекретаря США, оказываемая поддержка поможет модернизации и проведению реформ в Иордании, что, в свою очередь, играет важнейшую роль в деле обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

Блинкен напомнил, что это уже четвертое подобное соглашение, подписанное двумя странами с 2010 года. Глава МИД Иордании в свою очередь назвал его "крупнейшим" и "историческим".