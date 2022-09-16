МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта, следует из соответствующего проекта изменений, опубликованного на regulation.gov.ru. В российских ресторанах заканчивается крепкий импортный алкоголь

В документе сообщается, что в перечень параллельного импорта будут включены шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водка (Absolut), виски (Henessy, Jameson) и другие алкогольные напитки зарубежных брендов.