БРЮССЕЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Бельгия согласовала льготы на газ и электричество для жителей с низким и средним доходами на ноябрь и декабрь, сообщается в Twitter-аккаунте премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. В Польше могут заморозить цены на электричество для экономных граждан

Уточняется, что "договорённость о дополнительном энергетическом пакете для домохозяйств. Базовый объём по сниженной цене в ноябре и декабре: льгота на газ 135 евро в месяц, на электричество — 61 евро в месяц".

Потребителям будет предоставлен базовый объём газа и электричества по фиксированной цене. Те, кто потребит больше, будут платить за излишки по обычному тарифу, отмечается в статье на сайте бельгийской телерадиокомпании RTBF. Это будет означать сокращение счетов за газ на 135 евро и на 61 евро за электричество в месяц в ноябре и декабре.

Данная мера будет действовать для жителей "с низким и средним доходом", у кого плавающие контракты на энергию или фиксированные договора заключены или продлены после 1 октября 2021 года.

Так, годовой чистый налогооблагаемый доход физического лица, который может получить эту льготу, не должен превышать 62 тысячи евро. "Для справки, средний чистый налогооблагаемый доход в нашей стране составляет 37 273 евро", — говорится в заметке.

Ранее санкционное давление Запада на Россию из-за Украины привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. На этом фоне Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей