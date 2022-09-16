МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" назвала передачу своих активов под управление регулятора ФРГ нарушением принципов рыночной экономики и цивилизации, следует из сообщения компании. Шольц не обсуждал с Путиным передачу "дочек" "Роснефти" под контроль ФРГ

"Роснефть" видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности", — говорится в релизе.

В компании подчеркнули, что решение правительства ФРГ означает полную их утрату, и "Роснефть" будет работать над защитой акционеров, включая обращение в суд.

"Решение, принятое Федеральным правительством ФРГ, не является временным, и по сути означает безвозвратную утрату активов. "Роснефть" будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд", — говорится в сообщении.

Rosneft Deutschland выполняла все обязательства по поставке нефтепродуктов, а также обсуждала новые для энергобезопасности регионов Германии и Польши, заявила "Роснефть".

"Компания выполняла все требования регуляторов Германии, что неоднократно ими же было признано, прозрачно и открыто работала на рынке, обеспечивая снабжение топливом потребителей. Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на энергетическом рынке ФРГ, Rosneft Deutschland продолжала выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме и проводила переговоры по необходимым новым контрактам, чтобы гарантировать безопасность поставок, прежде всего в регионе Берлин-Бранденбург и западной Польше", — отмечается в сообщении российской компании.

Ранее в пятницу Министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. По данным минэкономики, это необходимо для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы в Шведте, Карлсруэ и Вохбурге могли продолжать производство.

Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией.