КАИР, 16 сен — ПРАЙМ. Москва работает с Центробанком Египта над возможностью использования карт "Мир" в республике и надеется завершить данный процесс в ближайшее время, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Союз туриндустрии выступает за увеличение числа рейсов в Турцию и Египет

По его словам, Россия на фоне западных санкций не имеет возможности использовать евро и доллар в международных расчетах, поэтому в данном контексте страна переходит на взаиморасчеты в рублях и других национальных валютах, включая египетский фунт.

"В настоящее время мы работаем с египетскими партнерами, в том числе с Центральным банком Египта, над возможностью использования карт "Мир" в АРЕ… Надеемся, что завершить данный процесс удастся в ближайшее время", — сообщил посол в интервью телеканалу Sada el-Balad.

Он также отметил, что данный шаг может значительно нарастить турпоток в Египет, так как позволит российским туристам расплачиваться в рублях на курортах арабской страны и не брать в поездки большой объем наличности.