Шольц признался, в каком тоне с ним разговаривает Путин
Олаф Шольц заявил, что его переговоры с Путиным всегда проходят в дружеском тоне
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БЕРЛИН, 17 сен — ПРАЙМ.Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его разговоры с Владимиром Путиным проходят всегда в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах.
"Если резюмировать все разговоры, которые я проводил с ним (президентом РФ — ред.) в последнее время, то, безусловно, подвижки были", — сообщил Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk, отвечая на вопрос о переговорах с Путиным.
По словам канцлера ФРГ, тон его переговоров с российским коллегой "всегда дружеский", несмотря на "очень разные взгляды". Шольц отметил, что считает проведение переговоров важным, добавив, что "помимо требования о выводе войск" поднимал гуманитарные вопросы, в том числе вывоз зерна и доступ к пленным.
Во вторник состоялся полуторачасовой телефонный разговор канцлера ФРГ и российского президента, посвящённый конфликту на Украине.
https://1prime.ru/News/20220917/838151011.html
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