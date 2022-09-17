БЕРЛИН, 17 сен — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его разговоры с Владимиром Путиным проходят всегда в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах. Путин и Шольц провели телефонные переговоры



"Если резюмировать все разговоры, которые я проводил с ним (президентом РФ — ред.) в последнее время, то, безусловно, подвижки были", — сообщил Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk, отвечая на вопрос о переговорах с Путиным.



По словам канцлера ФРГ, тон его переговоров с российским коллегой "всегда дружеский", несмотря на "очень разные взгляды". Шольц отметил, что считает проведение переговоров важным, добавив, что "помимо требования о выводе войск" поднимал гуманитарные вопросы, в том числе вывоз зерна и доступ к пленным.



Во вторник состоялся полуторачасовой телефонный разговор канцлера ФРГ и российского президента, посвящённый конфликту на Украине.