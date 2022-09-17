АЛМА-АТА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию, которые установили однократный семилетний президентский мандат и изменили название столицы с Нур-Султана на Астану, сообщила пресс-служба главы государства. Казахстан должен стать транспортным узлом мирового значения, заявил Токаев



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", — говорится в сообщении.



В послании к народу 1 сентября Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. В настоящее время один и тот же человек не может избираться президентом более двух раз подряд. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") 2 сентября предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок. Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение депутатов на соответствие основному закону и получил положительный ответ.



Законопроект также содержал норму о переименовании столицы из Нур-Султана в Астану. Парламент 15 сентября единогласно принял этот закон и направил его на подпись президенту.