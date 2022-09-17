МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из Черноморского порта с украинским продовольствием на борту в 30 тысяч тонн и направляется в Эфиопию, заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук. Захарова заявила, что Африка ждет российское зерно



"Сегодня в рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышло очередное судно с продовольствием. Балкер "IKARIA ANGEL", зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, под флагом Панамы, с 30 тысячами тонн пшеницы, отправился утром из порта Черноморска. Он направляется в порт в Джибути, через который поступают гуманитарные грузы в африканские регионы", – сообщил Братчук в своем Telegram-канале.



По информации Министерства инфраструктуры, Украина в партнерстве с ООН всего отправила три судна с более 90 тысячами тонн пшеницы для жителей Эфиопии и Йемена.



"В планах — экспорт еще 190 тысяч тонн, которые сейчас закупают партнеры из ООН. Кроме IKARIA ANGEL, сегодня из украинских портов отправились еще девять судов", — уточнили в ведомстве.



В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.