КАИР, 17 сен — ПРАЙМ. Суэцкий канал увеличивает транзитные тарифы для всех типов судов на 15% с 2023 года, заявил официальный представитель администрации канала Джордж Сафват.

"Глава администрации канала Усама Рабиа объявил в субботу о повышении транзитных тарифов для всех типов проходящих через канал судов на 15% в 2023 году", — сообщается в полученном РИА Новости заявлении. Польша достроила судоходный канал через Балтийскую косу

При этом, однако, отмечается, что для сухогрузов и туристических судов рост тарифов составит 10%. Новые пошлины начнут взимать с января 2023 года.

Решение об увеличении тарифов принято на основании "постоянного мониторинга изменений на рынке морских перевозок", включая такие факторы как рекордный рост суточной стоимости аренды судов большинства типов, повышение цен на нефть и газ, превысившую 8% мировую инфляцию и т.д.

По словам Рабиа, администрация канала стремится проводить гибкую ценовую политику, позволяющую пересматривать тарифы при изменении ситуации на рынках и предоставлять различные льготы, размер которых может доходить в отдельных случаях до 75%, с тем чтобы Суэцкий канал оставался выгодным выбором для клиентов и не терял преимуществ перед конкурентами.

Администрация канала с 1 марта 2022 года уже увеличила транзитные пошлины для судов различного типа на 5-10%. В мае и июне были зарегистрированы максимальные месячные показатели прибыли. Доходы Суэцкого канала за 2021-2022 финансовый год достигли абсолютного рекорда, составив 7 миллиардов долларов.