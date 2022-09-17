АНКАРА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о договоренности Турции продолжить реализацию с Россией мер по выводу российской сельхозпродукции на мировые рынки. Источник сообщил, что Турция и ООН работают над экспортом российского зерна

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, представляющие собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

"Конечно, по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины — это может быть зерновая продукция, удобрения и т.д., мы обязательно ведем переговоры с каждой страной. Будь то МИД или соответствующие ведомства, мы предпринимаем соответствующие шаги, обсуждая их с коллегами. До сих пор, с тех пор как мы предприняли шаги с такими взаимными переговорами и консультациями, никаких таких серьезных проблем не произошло. На нашей встрече с господином Путиным здесь (в Самарканде) мы договорились продолжать этот процесс с той же осторожностью", — сообщил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда.