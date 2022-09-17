ХЕЛЬСИНКИ, 17 сен — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Финляндии не рекомендовало правительству страны применять эстонскую ограничительную практику в отношении россиян с шенгенскими визами, следует из служебной записки финского внешнеполитического ведомства, полученной общественной телерадиовещательной корпорацией YLE. Финляндия не будет ограничивать въезд россиянам без решения Евросоюза



С 19 сентября Финляндия останется единственной страной ЕС с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами. В августе финский кабмин просил МИД оценить практику ограничений к россиянам в других граничащих с РФ странах.



Финский МИД посчитал принятые другими странами решения противоречащими Шенгенскому кодексу.



"Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям — непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной", — говорится в служебной записке финского МИД.



Внешнеполитическое ведомство Финляндии уточняет, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства, следовательно, Финляндия не может препятствовать въезду россиян-обладателей шенгенских виз, не нарушая законодательство ЕС.



В Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой на Украине специальной военной операции. Ранее свои предложения о дальнейшем ужесточении выдачи виз россиянам высказали президент Финляндии Саули Ниинистё, глава МИД Пекка Хаависто, премьер-министр Санна Марин. Власти настаивают на едином решении ЕС по ограничению выдачи виз россиянам.