ДОНЕЦК, 17 сен  — ПРАЙМ. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что российские строители восстановили мост через реку Камышеватку. 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Россия может производить необходимую для ДНР промпродукцию, заявил Мантуров



"Ещё один мост, разрушенный боевыми действиями со стороны Украины, восстановили строители из России. Введен в эксплуатацию мост через реку Камышеватка. За три месяца строители демонтировали разрушенные конструкций моста, обустроили новые стойки опоры, соорудили опорные площадки, а также обустроили монолитные железобетонные участки, плиты, тротуар, мостовое полотно и смонтировали барьерное и перильное ограждения", — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил "каждого строителя, который трудится, восстанавливая" ДНР.