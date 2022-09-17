Российские строители восстановили мост через реку на Донбассе
Власти ДНР сообщили, что российские строители восстановили разрушенный мост через реку Камышеватку
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ДОНЕЦК, 17 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что российские строители восстановили мост через реку Камышеватку.
"Ещё один мост, разрушенный боевыми действиями со стороны Украины, восстановили строители из России. Введен в эксплуатацию мост через реку Камышеватка. За три месяца строители демонтировали разрушенные конструкций моста, обустроили новые стойки опоры, соорудили опорные площадки, а также обустроили монолитные железобетонные участки, плиты, тротуар, мостовое полотно и смонтировали барьерное и перильное ограждения", — написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Он также поблагодарил "каждого строителя, который трудится, восстанавливая" ДНР.
https://1prime.ru/News/20220917/838152247.html
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