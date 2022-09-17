ДОНЕЦК, 17 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что российские строители восстановили мост через реку Камышеватку. Россия может производить необходимую для ДНР промпродукцию, заявил Мантуров



"Ещё один мост, разрушенный боевыми действиями со стороны Украины, восстановили строители из России. Введен в эксплуатацию мост через реку Камышеватка. За три месяца строители демонтировали разрушенные конструкций моста, обустроили новые стойки опоры, соорудили опорные площадки, а также обустроили монолитные железобетонные участки, плиты, тротуар, мостовое полотно и смонтировали барьерное и перильное ограждения", — написал Хоценко в своем Telegram-канале.



Он также поблагодарил "каждого строителя, который трудится, восстанавливая" ДНР.