Путин выразил благодарность Мирзиееву за организацию саммита ШОС
Путин в телефонном разговоре выразил благодарность Мирзиееву за прекрасную организацию саммита ШОС
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин по телефону тепло поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поблагодарил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы Кремля, Путин в разговоре с узбекским коллегой выразил поддержку усилиям Ташкента по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.
Отмечается, что "с российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане".
Также в ходе разговора были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере, а также подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества.
https://1prime.ru/News/20220917/838152403.html
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