МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин по телефону тепло поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС, сообщает пресс-служба Кремля. Россия будет приветствовать участие Турции в ШОС, сообщил Путин

"В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поблагодарил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы Кремля, Путин в разговоре с узбекским коллегой выразил поддержку усилиям Ташкента по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.

Отмечается, что "с российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане".

Также в ходе разговора были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере, а также подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества.