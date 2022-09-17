ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. США ведут переговоры с Россией о расширении штата консульских сотрудников в Москве, чтобы упростить визовое обслуживание россиян, сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд в интервью телеканалу "Дождь"* (признан в России СМИ-иноагентом).

Она дала понять, что в Вашингтоне с пониманием относятся к решению Евросоюза отказаться от упрощенного визового режима с Россией, но сами ужесточать политику в этой сфере не собираются. АТОР: девять европейских стран прекратили прием заявок на визы от россиян

"Это не то, чего бы мы сейчас хотели. На самом деле мы даже ведем переговоры с министерством иностранных дел (России) о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы. Это тоже сложный процесс", — заявила Нуланд.

США еще до начала конфликта на Украине приостановили выдачу въездных виз в России, ссылаясь на нехватку персонала, который сократился из-за двусторонних противоречий. "Мы работаем над вопросом с визами. Мы знаем, что для россиян физически очень тяжело получить визы, чтобы приезжать к нам учиться и работать. И мы хотим, чтобы стало легче, потому что мы считаем, что чем больше вы будете знать нас, тем лучше будет для отношений между странами", — сообщила политик.

На вопрос об отношении к решению ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией Нуланд ответила, что европейцы принимают самостоятельные решения о таких вещах и находятся "в несколько иной ситуации", чем США. "Я думаю, они обеспокоены, что со свободным визовым доступом для большого количества россиян у Путина появилась возможность обходить санкции или отмывать деньги в Европе и так далее. Некоторые из этих причин стоят за таким решением", — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением шенгенских виз, заявил, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но российский ответ должен быть не обязательно зеркальным, потому что надо учитывать прежде всего собственные интересы.